Apple подала до суду на OpenAI через крадіжку комерційних таємниць

Apple подала позов проти OpenAI, звинувативши компанію та її керівника апаратного напряму Танга Тана у скоординованому викраденні комерційних таємниць про майбутні продукти. Про це пише Bloomberg.

У позові, поданому до федерального суду Північного округу Каліфорнії, Apple стверджує, що OpenAI заохочувала її працівників передавати інформацію, компоненти, креслення та інші матеріали, пов’язані з невипущеними пристроями.

За версією Apple, ці дані могли бути використані OpenAI для розробки власної лінійки пристроїв. Одним із відповідачів став головний директор OpenAI з апаратного забезпечення Танг Тан, який раніше обіймав посаду віцепрезидента Apple з дизайну продуктів і брав участь у створенні iPhone, Apple Watch, AirPods та інших пристроїв.

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В OpenAI заявили, що компанія “не зацікавлена у комерційних таємницях інших компаній” і продовжує зосереджуватися на створенні інноваційних технологій.

Apple стверджує, що до OpenAI перейшли понад 400 її колишніх співробітників. У позові зазначається, що компанія викрадала конфіденційну інформацію на різних рівнях — від технічних працівників до керівника апаратного напряму.

Виробник iPhone вимагає, щоб OpenAI припинила такі практики та знищила всі матеріали, які належать Apple. Компанія також хоче домогтися перероблення майбутніх пристроїв OpenAI, щоб у них не використовувалися її технології.

Окремо Apple звинуватила Тана у тому, що він під час співбесід заохочував працівників ділитися інформацією про майбутні продукти. У позові також згадується колишній інженер iPhone Чанг Лю, який приєднався до OpenAI у січні.

За твердженням Apple, Лю протягом кількох тижнів таємно отримував доступ і завантажував десятки конфіденційних файлів, серед яких були дані про невипущені продукти, інженерні презентації, технічні характеристики та матеріали про внутрішні проєкти.

Apple також заявила, що працівників, які переходили до OpenAI, нібито консультували, як приховати ім’я нового роботодавця та уникнути негайного відсторонення від роботи. Це дозволяло їм зберігати доступ до конфіденційної інформації протягом стандартного двотижневого періоду перед звільненням.

Танг Тан залишив Apple у 2024 році та разом із колишнім головним дизайнером компанії Джоні Айвом і дизайнеркою Еванс Генкі заснував стартап io Products, що займався пристроями зі штучним інтелектом. Минулого року OpenAI придбала цей стартап за 6,5 млрд доларів. Айв і Генкі у позові не фігурують.

Apple заявила, що кілька місяців тому намагалася врегулювати суперечку без суду та вимагала припинити використання її матеріалів, однак не отримала відповіді.

Позов став різким поворотом у відносинах двох компаній, які раніше співпрацювали над інтеграцією ChatGPT в Apple Intelligence і голосового помічника Siri. Згодом партнерство розширили на створення зображень та аналіз вмісту екрана.

Водночас відносини між компаніями почали погіршуватися. Раніше Bloomberg повідомляв, що OpenAI також розглядала можливість юридичних дій проти Apple через те, що співпраця не принесла очікуваних результатів.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман під час оголошення про партнерство його компанії з Apple у червні 2024 року