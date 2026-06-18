Нові iPhone стануть ще дорожчими: Apple готує підвищення цін через бум ШІ

Компанія Apple планує підвищити ціни на свою продукцію через різке зростання вартості чипів пам’яті та накопичувачів, спричинене стрімким розвитком індустрії штучного інтелекту.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на інтерв’ю генерального директора Apple Тіма Кука газеті The Wall Street Journal.

За словами Кука, виробники споживчої електроніки зараз змушені конкурувати з компаніями, які будують великі дата-центри для систем штучного інтелекту. Через це попит на мікросхеми оперативної пам’яті (DRAM) та накопичувачі значно перевищує пропозицію, що призводить до різкого зростання цін.

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«На жаль, підвищення цін неминуче. Ми робимо все можливе, щоб пом’якшити величезне зростання витрат, яке перекладають на нас постачальники, і намагалися захистити наших клієнтів від цього, але ситуація стала нестійкою», — заявив Кук.

Глава Apple не уточнив, коли саме відбудеться подорожчання, яких моделей воно торкнеться та наскільки зростуть ціни. Водночас аналітики припускають, що першими можуть подорожчати комп’ютери Mac та планшети iPad, а згодом і нове покоління смартфонів iPhone.

Reuters зазначає, що проблеми з постачанням пам’яті Apple фіксувала ще на початку року. Тоді компанія попереджала інвесторів про суттєве подорожчання відповідних компонентів упродовж 2026 року.

За даними The Wall Street Journal, попит на пам’ять для систем штучного інтелекту настільки зріс, що виробники чипів переорієнтовують виробництво на більш прибуткові рішення для серверів, через що на ринку виникає дефіцит компонентів для смартфонів, ноутбуків та іншої споживчої електроніки.

Наступна велика презентація Apple очікується у вересні, коли компанія може представити лінійку iPhone 18 та свій перший складаний смартфон.