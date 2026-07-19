FT: Євросоюз наблизився до “піку санкцій” проти Росії

Підтримка нових економічних санкцій проти Росії серед країн Європейського Союзу різко слабшає. Уряди держав-членів дедалі частіше відмовляються схвалювати обмеження, які можуть зашкодити їхнім провідним компаніям.

Про це пише Financial Times із посиланням на п’ятьох дипломатів ЄС, які беруть участь у переговорах.

За даними видання, Греція, Франція, Італія, Німеччина, Австрія та Португалія вимагали винятків з останнього пакета санкцій, підготовленого Брюсселем, або повністю блокували запропоновані заходи.

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Дипломати побоюються, що така тенденція може поставити під загрозу стратегію підтримки України, яку Євросоюз проводив протягом останніх чотирьох років.

За їхніми словами, в Європі дедалі менше готові миритися з наслідками санкцій для компаній, які продовжують заробляти на торгівлі з Росією.

Серед причин ослаблення позиції називають зниження внутрішньої солідарності, зменшення рішучості підтримувати Київ та очікування, що мирна угода може бути укладена найближчим часом.

«За столом переговорів моральний імператив діє дедалі менше. Столиці всіх країн погоджуються з жорсткою риторикою і говорять про солідарність, але потім усе це тане», — сказав один із дипломатів.

Інший співрозмовник FT назвав ситуацію серйозною кризою для всього санкційного підходу ЄС.

«Якщо всі вимагатимуть відступів і лазівок, то наприкінці процесу кожен пакет санкцій виявиться просто порожньою коробкою», — заявив він.

Раніше запровадження окремих обмежень, зокрема заборони на імпорт російських добрив, сталі та алмазів, а також поступової відмови від російських енергоносіїв, вимагало тижнів суперечок і дипломатичного тиску.

Однак тепер, за словами дипломатів, масштаб відмови країн ЄС підтримати останні пропозиції досяг безпрецедентного рівня.

Старший науковий співробітник брюссельського аналітичного центру Bruegel Джейкоб Кіркегор вважає, що Євросоюз наблизився до «піку санкцій» проти Росії.

За його словами, політичні лідери країн-членів вважають, що під загрозою опинилися їхні найцінніші економічні активи, тому вони дедалі менше готові поступатися під тиском партнерів.

Дипломати зазначають, що готовність окремих держав підтримувати жорсткіші санкції на шкоду власним економічним інтересам значною мірою залежить від того, чи вважають вони Росію прямою загрозою для себе.