Після ударів по Києву та Харківщині зросла кількість жертв і постраждалих

Кількість постраждалих унаслідок російського обстрілу Києва зросла до 17 людей, загинула 89-річна жінка. У лікарні також помер 25-річний чоловік, поранений під час атаки на передмістя Харкова, а в Ізюмі кількість постраждалих збільшилася до 20.

Про оновлені наслідки атак повідомили поліція Києва та начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За даними столичної поліції, біля пошкоджених об’єктів продовжують працювати правоохоронці. На місцях ударів розгорнули мобільні пункти поліції, де приймають звернення громадян і надають необхідну допомогу.

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Слідчі вже отримали близько 350 заяв від жителів Києва щодо пошкодженого майна.

Унаслідок атаки пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, гуртожиток, магазини, аптеку, адміністративні будівлі, кінотеатр, станцію метрополітену, офісні приміщення та автомобілі.

Станом на цей час відомо про 17 постраждалих. Кількість загиблих не змінилася — внаслідок російського обстрілу загинула 89-річна жінка.

Поліцейські продовжують фіксувати руйнування та збирати докази воєнного злочину, вчиненого російськими військами проти цивільного населення України.

Олег Синєгубов повідомив, що в лікарні помер ще один постраждалий унаслідок обстрілу передмістя Харкова. Поранення 25-річного чоловіка виявилися надто тяжкими.

Наразі у медичних закладах Харкова перебувають 12 постраждалих, їм надають необхідну допомогу.

Кількість постраждалих після обстрілу Ізюма зросла до 20 людей. Десятеро з них зазнали вибухових травм і поранень склом.

Ще у десятьох постраждалих, зокрема в однорічного хлопчика, діагностували гостру реакцію на стрес. Усім надають медичну допомогу.