У Києві ліквідували всі пожежі після нічної російської атаки

У Києві ліквідували всі пожежі, спричинені російською атакою в ніч проти 19 липня. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще 15 постраждали.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Наразі рятувальники розбирають і проливають конструкції на місцях ураження нежитлових будівель у Шевченківському та Солом’янському районах.

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У Солом’янському районі також надають допомогу мешканцям пошкодженої житлової багатоповерхівки.

За допомогою висотної техніки рятувальники знімають аварійні елементи фасаду та балконів будинку.

За даними ДСНС, унаслідок нічної атаки загинула одна людина, ще 15 зазнали поранень.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, протягом цієї ночі Росія здійснила одну з наймасованіших балістичних атак на Київ. Ворог випустив понад 40 ракет різних типів, з них більшість по столиці, та 120 ударних дронів.

За його словами, у Києві та в області відомо про одну загиблу людину, ще 16 отримали поранення.