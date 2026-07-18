Грози, град і шквали: 19 липня у частині України оголосили жовтий рівень небезпеки

У неділю, 19 липня, в Україні очікується мінлива хмарність. У західних та частині центральних областей пройдуть дощі й грози, місцями можливі град і шквали.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

У західних областях, а також на Житомирщині та Вінниччині прогнозують помірні, подекуди значні дощі та грози.

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Вдень опади місцями очікуються також у Київській, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях. В окремих районах можливі град і шквали швидкістю 15–20 м/с.

На решті території України істотних опадів не прогнозують.

Вітер буде переважно південний, у західних областях — північно-західний, швидкістю 7–12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 13–18°, на морському узбережжі — до 21°. Вдень очікується 26–31°, у західних областях — 22–27°.

Де оголосили жовтий рівень небезпеки

Удень 19 липня у західних, Житомирській та Вінницькій областях прогнозують грози. В окремих районах можливі град і шквали 15–20 м/с.

У Вінницькій, Чернівецькій областях та Карпатах очікуються значні дощі.

У цих регіонах оголосили перший, жовтий рівень небезпечності. Негода може ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також рух транспорту.

Погода у Києві та області

На Київщині та в Києві очікується мінлива хмарність. Уночі буде без опадів, удень місцями пройде короткочасний дощ із грозою.

Вітер південний, 7–12 м/с.

Температура по області вночі становитиме 13–18°, удень — 26–31°. У Києві вночі прогнозують 15–17°, удень — 29–31°.