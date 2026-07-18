Генштаб пояснив догану командиру “Вовків Да Вінчі” Сергію Філімонову

Командир батальйону «Вовки Да Вінчі» Сергій Філімонов повідомив, що отримав догану від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. У Генштабі пояснили, що дисциплінарне стягнення пов’язане з результатами службового розслідування події, яка сталася 1 травня у Шахтарському на Дніпропетровщині.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, службове розслідування тривало з травня 2026 року та стосувалося протиправних дій військовослужбовців 108-го окремого штурмового батальйону безпілотних систем 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем імені Якова Гандзюка.

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Наказом головнокомандувача ЗСУ від 27 червня 2026 року майора Сергія Філімонова притягнули до дисциплінарної відповідальності.

У Генштабі уточнили, що 1 травня у Шахтарському правоохоронці затримали трьох військовослужбовців 108-го окремого штурмового батальйону. Їм повідомили про підозру за статтями про незаконне позбавлення волі або викрадення людини та хуліганство.

Службове розслідування, як заявили у Генштабі, встановило, що Філімонов допустив порушення вимог окремих статей Дисциплінарного статуту та Статуту внутрішньої служби ЗСУ.

Дисциплінарні стягнення також наклали на інших військовослужбовців цієї частини.

Сам Філімонов раніше повідомив про догану у своєму Telegram-каналі, однак не назвав її причин.

Ця історія розгортається на тлі повідомлень про можливий тиск на військових через публічну підтримку протестів. Раніше керівниця медичної служби «Ульф» Аліна Михайлова заявляла про спроби тиску на військовослужбовців.

Водночас волонтер і колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко, а також джерела «Української правди» повідомили, що командирам бригад нібито наказали записати та оприлюднити відеозвернення на підтримку Олександра Сирського.

За їхніми даними, такі відео мали бути опубліковані до 17:00 18 липня. Офіційного підтвердження цієї інформації у наданих матеріалах немає.

Сергій Філімонов — український військовий, громадський діяч та актор. У 2014 році він брав участь у бойових діях у складі добровольчого батальйону «Азов», а з 2022 року командував ротою «Гонор» у складі «Вовків Да Вінчі». У лютому 2024 року він очолив батальйон.