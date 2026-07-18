Зеленський шукає заміну Сирському і збирає військових командирів — FT

Президент України Володимир Зеленський розглядає можливість звільнення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Водночас глава держави не планує ухвалювати таке рішення, доки не знайде кандидата, здатного замінити його без шкоди для управління фронтом.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, обізнані із ситуацією.

За інформацією видання, Зеленський проводить розмови з високопоставленими військовими та оцінює можливих кандидатів на посаду головнокомандувача.

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Неназваний високопосадовець президентської адміністрації розповів FT, що цими вихідними Зеленський збирає військових командирів. Президент хоче почути їхню оцінку ситуації на полі бою та провести співбесіди з потенційними наступниками Сирського.

Financial Times пише, що питання про можливу зміну головнокомандувача загострилося на тлі кризи у військовому керівництві та протестів після звільнення міністра оборони Михайла Федорова.

Учасники акцій вимагали повернути Федорова на посаду та звільнити Сирського. За даними Reuters, у Києві протести тривали другий день і зібрали кілька тисяч людей.

Раніше Зеленський пояснював кадрове рішення глибокими розбіжностями між Федоровим і Сирським, через які вони більше не могли працювати разом.

Сирський очолює Збройні сили України з лютого 2024 року. Частина військових і громадськості критикує його стиль командування, тоді як сам головнокомандувач закликав зосередитися на протидії російській агресії.

Офіційно про рішення щодо звільнення Сирського наразі не повідомлялося. Financial Times також не називає конкретних претендентів на посаду головнокомандувача.