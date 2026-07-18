Індія вперше запустила на орбіту ракету приватної розробки

Індійська компанія Skyroot Aerospace у суботу, 18 липня, успішно запустила ракету Vikram-1 — першу приватну ракету країни, призначену для орбітальних місій. Приблизно через 15 хвилин після старту вона вивела кілька корисних вантажів на низьку навколоземну орбіту заввишки близько 450 кілометрів.

Про це повідомляє Reuters.

Запуск відбувся з Космічного центру імені Сатіша Дгавана на острові Шрихарикота. Місія отримала назву Aagaman.

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Висота Vikram-1 становить близько 22 метрів. Багатоступенева ракета використовує твердопаливні та рідинні двигуни, серед яких є двигун, виготовлений із застосуванням технології 3D-друку.

На борту ракети перебували експериментальні та клієнтські супутники індійських і міжнародних замовників.

Успішна місія стала першим приватним орбітальним запуском в історії Індії. Раніше Skyroot уже проводила суборбітальний політ ракети Vikram-S, однак Vikram-1 стала першою розробкою компанії, яка досягла орбіти.

Skyroot Aerospace заснували у 2018 році колишні фахівці Індійської організації космічних досліджень. Розвиток компанії прискорився після того, як у 2020 році Індія відкрила космічну галузь для приватного бізнесу.

У травні Skyroot стала першим індійським космічним стартапом із оцінкою понад один мільярд доларів. Компанія залучила 60 мільйонів доларів інвестицій, а загальний обсяг її фінансування сягнув 160 мільйонів доларів.

Після додаткових випробувальних польотів Skyroot планує перейти до регулярних комерційних запусків.

Індія прагне збільшити свою частку світового космічного ринку. Влада країни планує розширити національну космічну економіку з приблизно 8 мільярдів доларів до 44 мільярдів доларів до 2033 року.