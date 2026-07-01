Росія почала імпортувати бензин з Індії

Росія почала морський імпорт бензину з Індії, щоб пом’якшити дефіцит пального, спричинений українськими ударами по її енергетичній інфраструктурі.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела в галузі.

Дефіцит пального відчувається в різних регіонах Росії. У країні фіксують нормування продажів, довгі черги на заправках і рекордне зростання цін на бензин.

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У Кремлі у вівторок заявили, що Росія контактує з іншими країнами та обговорює імпорт пального за прийнятними цінами.

За словами одного з джерел Reuters, з Індії до Росії вже відправили щонайменше 60 тисяч тонн бензину. Інше джерело повідомило про два танкери з партіями по 30–40 тисяч тонн кожна.

Ще одне джерело заявило, що загалом Росія планує імпортувати 400 тисяч тонн бензину щомісяця з різних країн, зокрема із сусідньої Білорусі, яка вже постачає пальне до РФ.

Споживання бензину в Росії влітку, коли попит на пальне високий, становить щонайменше 110 тисяч тонн на добу.

Наразі невідомо, який саме індійський нафтопереробник постачатиме бензин Росії.

Президент РФ Володимир Путін у неділю на нараді з урядовцями визнав, що удари українських дронів по нафтопереробних заводах спричинили дефіцит пального в окремих регіонах. Водночас він заявив, що Росія нібито справляється з цією ситуацією.

За підрахунками Reuters, Білорусь у першій половині червня майже втричі збільшила залізничні постачання бензину до Росії — до понад 70 тисяч тонн порівняно з першою половиною травня.

Минулого тижня російський парламент схвалив зміни до податкового кодексу, спрямовані на подолання дефіциту пального після українських ударів дронами. Зміни також передбачають субсидії на імпорт пального, прив’язані до вартості постачання з Індії та цін.

Водночас імпорт російської нафти до Індії у червні зріс до рекордного рівня. За даними LSEG і Kpler, російська нафта становила понад половину всього імпорту Індії у червні проти 36,5% у травні.

Індія, яка є третім найбільшим імпортером нафти у світі, у червні отримувала з Росії близько 2,70 млн барелів нафти на добу.