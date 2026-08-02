Генштаб: Росія втратила за добу ще 1500 військових і майже 1800 дронів

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення орієнтовно сягнули 1 449 120 військовослужбовців. За минулу добу Сили оборони ліквідували або поранили ще близько 1500 окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Також протягом доби російська армія втратила 10 бойових броньованих машин, 69 артилерійських систем, вісім реактивних систем залпового вогню та два засоби протиповітряної оборони.

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Українські військові знищили 11 наземних робототехнічних комплексів, 1788 безпілотників оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети, 456 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також дві одиниці спеціальної техніки.

Загальні втрати російської армії станом на 2 серпня 2026 року орієнтовно становлять:

1 449 120 військових;

12 231 танк;

25 070 бойових броньованих машин;

47 196 артилерійських систем;

1988 реактивних систем залпового вогню;

1529 засобів ППО;

439 літаків;

354 гелікоптери;

2108 наземних робототехнічних комплексів;

439 291 безпілотник оперативно-тактичного рівня;

5007 крилатих ракет;

34 кораблі та катери;

два підводні човни;

128 953 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

4486 одиниць спеціальної техніки.

У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.