Генштаб: за добу Росія втратила 1470 військових і 82 артсистеми

За минулу добу російські війська втратили в Україні близько 1470 військовослужбовців. Загальні втрати особового складу РФ від початку повномасштабного вторгнення орієнтовно сягнули 1 447 620 осіб.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 1 серпня.

За даними Генштабу, протягом доби Сили оборони також знищили 82 артилерійські системи, чотири бойові броньовані машини, чотири реактивні системи залпового вогню та два засоби протиповітряної оборони.

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Крім того, російська армія втратила 1838 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 16 наземних робототехнічних комплексів, 463 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, а також одну одиницю спеціальної техніки.

Загальні втрати Росії на 1 серпня

Від 24 лютого 2022 року орієнтовні бойові втрати російських військ становлять:

особового складу — близько 1 447 620 осіб;

танків — 12 231;

бойових броньованих машин — 25 060;

артилерійських систем — 47 127;

РСЗВ — 1980;

засобів ППО — 1527;

літаків — 439;

гелікоптерів — 354;

наземних робототехнічних комплексів — 2097;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 437 503;

крилатих ракет — 5005;

кораблів і катерів — 34;

підводних човнів — 2;

автомобільної техніки та автоцистерн — 128 497;

спеціальної техніки — 4484.

У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.