У Павлограді після удару загорівся торговельний комплекс, восьмеро постраждалих

Упродовж 31 липня російські війська понад 60 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Внаслідок ударів поранення дістали 11 людей.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

У Павлограді внаслідок атаки загорівся торговельний комплекс. Постраждали восьмеро людей. 33-річного чоловіка та 53-річну жінку госпіталізували у важкому стані.

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У Троїцькій громаді Павлоградського району пошкоджені приватні будинки.

На Нікопольщині російські війська атакували Нікополь, а також Марганецьку, Червоногригорівську та Покровську громади.

Внаслідок обстрілів пошкоджені магазин, багатоквартирний будинок та автомобіль. Поранення дістав 64-річний чоловік, якого госпіталізували у стані середньої тяжкості. Ще двоє постраждалих — 43-річна жінка та 73-річний чоловік — лікуватимуться амбулаторно.

У Синельниківському районі під ударами перебували Миколаївська та Петропавлівська громади. Внаслідок атак виникли пожежі.

У Криворізькому районі російські війська били по Зеленодольській та Грушівській громадах. Там пошкоджена інфраструктура.