Українські чоловіки призовного віку більше не отримуватимуть автоматичний захист у ЄС

Українські чоловіки віком від 23 до 60 років, які підлягають військовій службі, більше не зможуть автоматично отримувати тимчасовий захист у країнах Європейського Союзу.

Відповідне рішення представники держав-членів ЄС ухвалили 15 липня, пише Neue Zürcher Zeitung. Нові правила набудуть чинності після публікації нормативного акта в Офіційному журналі Євросоюзу.

На офіційному сайті Ради ЄС зазначається, що тимчасовий захист мають надавати лише громадянам України, які виконують свої військові обов’язки. Водночас загальний режим тимчасового захисту для українських біженців вирішили продовжити ще на один рік — до 4 березня 2028 року.

Реклама

Реклама

За інформацією дипломатичних джерел NZZ, із проханням запровадити таке обмеження до європейських партнерів нібито звернулася українська влада. У Києві, як стверджує видання, розраховують, що рішення допоможе розв’язати проблему нестачі особового складу в Силах оборони.

При цьому скасування спрощеного порядку не означає повної заборони на в’їзд або перебування військовозобов’язаних українців у Європі. Вони, як і громадяни інших країн, зможуть подавати індивідуальні заяви на отримання притулку. Такі звернення розглядатимуть за загальною процедурою.

Для інших категорій українців — жінок, дітей, а також чоловіків, які мають законні підстави для виїзду з України, — спрощений механізм захисту продовжить діяти без індивідуального розгляду кожної заяви.

Швейцарія, яка не входить до Євросоюзу, не зобов’язана автоматично застосовувати рішення ЄС. Однак, за оцінкою NZZ, Берн, найімовірніше, також перегляне правила надання українцям статусу захисту S.

Остаточне рішення має ухвалити Федеральна рада Швейцарії. Наразі статус S для українських біженців діє до березня 2027 року, а питання про його подальше продовження уряд країни планує розглянути наприкінці літа.

Раніше Швейцарія вже посилила правила для українців. Під тиском парламенту влада вирішила обмежити надання статусу S людям, які до виїзду проживали в регіонах, повернення до яких Берн вважає можливим. Аналогічний підхід запровадила й Норвегія.