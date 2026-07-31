СБУ підтвердила удар по авіазаводу в Євпаторії, порту Тамань і Волгоградському НПЗ

Служба безпеки України спільно із Силами оборони уразила Євпаторійський авіаційний завод, інфраструктуру порту Тамань та Волгоградський нафтопереробний завод. У порту після удару зафіксували масштабну пожежу.

Про це повідомили в СБУ.

У тимчасово окупованій Євпаторії було уражено два ангари для зберігання авіаційної техніки та виробничий цех авіазаводу.

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Також під удар потрапила інфраструктура порту Тамань. На території об’єкта виникла масштабна пожежа.

Крім того, уражено НПЗ “Лукойл-Волгограднефтепереработка”. Це одне з найбільших нафтопереробних підприємств Росії з потужністю близько 15 млн тонн нафти на рік.

Завод виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне. У СБУ зазначили, що операцію провели для зниження військового потенціалу Росії та що такі удари триватимуть і надалі.