У Харкові за підозрою в хабарництві затримали керівника підрозділу поліції

30 липня працівники ДБР і СБУ затримали одного з керівників територіального підрозділу поліції Харківської області. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

Про це повідомив начальник ГУНП в Харківській області Петро Токар.

За даними “Головне в Україні”, ідеться про начальника Індустріального відділу поліції (№ 1 ХРУП №2). Затримання проводили працівники Головного слідчого управління ДБР у взаємодії зі співробітниками СБУ та за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

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За словами очільника поліції Харківщини, правоохоронець має нести відповідальність у разі порушення закону незалежно від посади чи спеціального звання.

“Тут немає недоторканних. Якщо є достатні докази вчинення кримінального правопорушення, кожен має відповідати перед законом. Жодна посада, звання чи попередні заслуги не можуть бути індульгенцією. Поліція забезпечить повне сприяння органам досудового розслідування для всебічного, повного та неупередженого встановлення всіх обставин кримінального провадження”, — йдеться у повідомленні.

Водночас Токар підкреслив, що остаточну правову оцінку діям підозрюваного має надати суд.

Стаття 369-2 ККУ. Зловживання впливом. Частина 3: прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.