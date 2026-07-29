На Харківщині голову суду затримали на хабарі у 2 тисячі доларів

Голову одного з районних судів на Харківщині підозрюють у вимаганні хабаря за ухвалення рішення у справі про спадщину. Через посередника посадовець отримав 2 тисячі доларів від жінки, яка претендувала на майно померлого чоловіка.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, посадовець пообіцяв задовольнити позов жінки, яка не перебувала з померлим в офіційному шлюбі. Щоб справа потрапила саме до нього, він дочекався, коли інші судді перебували у відпустках, і заздалегідь повідомив заявниці, коли краще подати позов.

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Для спілкування з жінкою та отримання грошей голова суду залучив знайомого — слідчого місцевого відділу поліції. Правоохоронці викрили посередника після передачі судді 2 тисяч доларів.

Під час обшуку в службовому кабінеті голови суду знайшли всю суму неправомірної вигоди. Йому повідомили про підозру в одержанні хабаря службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Судді загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про його відсторонення від посади та обрання запобіжного заходу.