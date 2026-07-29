Іран уперше після паузи Трампа атакував ракетами американську базу

28 липня Іран запустив кілька балістичних ракет у напрямку американської військової бази в Йорданії. Центральне командування США заявило, що всі ракети були перехоплені.

Про це повідомляє Axios із посиланням на заяву CENTCOM.

Це стало першою балістичною атакою Ірану на американську базу в регіоні після того, як президент США Дональд Трамп у п’ятницю призупинив удари по Ірану, щоб дати дипломатії ще один шанс.

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За даними американського командування, сили Корпусу вартових ісламської революції запустили ракети о 17:45 за східноамериканським часом.

Напередодні Трамп заявив Axios, що США ведуть з Іраном “дуже глибокі переговори”, але попередив про повернення до “дуже потужних військових дій”, якщо дипломатія зазнає невдачі. На запитання, скільки часу він готовий дати переговорам, президент відповів: “Небагато. Або все відбудеться швидко, або не відбудеться взагалі”.

Нова ракетна атака відбулася через кілька годин після зустрічі Трампа з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу в Білому домі. Переговори були значною мірою присвячені Ірану, а Білий дім назвав зустріч “позитивною та продуктивною”.