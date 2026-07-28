Кожна людина повинна отримати свій персональний ШІ: Цукерберг попередив про небезпеку централізації надінтелекту

Засновник Facebook і генеральний директор Meta Марк Цукерберг заявив, що майбутній надінтелект має бути доступним широкому колу людей, а не контролюватися кількома компаніями чи державними інституціями. На його думку, масове поширення потужних ШІ-інструментів може дати людям більше свободи, сприяти винахідництву та створенню нових бізнесів.

Про це Цукерберг написав у авторській колонці на WSJ.

За його словами, визначальним питанням найближчих років буде не те, чи з’явиться надінтелект, а те, хто отримає до нього доступ.

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Цукерберг запропонував будувати розвиток ШІ на трьох принципах: розширенні можливостей окремої людини, використанні надінтелекту для винаходів і збереженні балансу сил як основи безпеки.

Попередив про небезпеку концентрації влади

Керівник Meta розкритикував підхід, за якого контроль над найпотужнішими моделями штучного інтелекту може опинитися в руках невеликої кількості установ або експертів.

За його словами, історія демократії та економіки показала, що централізована влада пригнічує людський потенціал. Він також назвав небезпечною думку про те, що для захисту від ШІ необхідно максимально зосередити контроль над ним.

Цукерберг зазначив, що абсолютна влада, навіть якщо її носії вважають себе освіченими та доброзичливими, історично не гарантувала безпечних або позитивних наслідків.

На його думку, якщо надінтелект контролюватимуть лише кілька інституцій, вони неминуче отримають надмірний вплив на економіку, науку та політику, а люди матимуть менше можливостей самостійно визначати своє майбутнє.

«Надінтелект має бути персональним»

Цукерберг вважає, що кожна людина повинна отримати доступ до персонального надінтелекту, який допомагатиме навчатися, працювати, будувати кар’єру, покращувати здоров’я, створювати компанії та реалізовувати власні ідеї.

Він наголосив, що суспільство не має єдиного уявлення про «найкраще життя», тому ШІ не повинен вирішувати за людей, що для них є правильним.

Як приклад глава Meta навів ситуацію із судовою системою. Якби надінтелектуальний юрист був лише в однієї людини, вона отримала б несправедливу перевагу. Але якщо такий помічник буде доступний усім, правосуддя, на його думку, може стати справедливішим та ефективнішим.

Цукерберг переконаний, що широке поширення ШІ створюватиме природну систему стримувань і противаг, у якій люди зможуть урівноважувати вплив великих інституцій.

Головною перевагою ШІ назвав винахідництво

На думку Цукерберга, найбільшим внеском надінтелекту стане не автоматизація рутинної праці, а здатність допомагати людям створювати нові речі та відкривати знання.

Він припустив, що ШІ зможе сприяти розробці ліків, удосконаленню бізнесів, появі нових продуктів і вирішенню особистих проблем людей.

«Кількість запитань, які людина може поставити протягом дня, обмежена, але кількість корисних речей, які надінтелект здатен винайти для досягнення її цілей, необмежена», — пояснив керівник Meta.

Він нагадав, що значні винаходи часто з’являлися не всередині великих установ, а завдяки окремим людям — від братів Райт до винахідників персональних комп’ютерів.

Цукерберг очікує появи більшої кількості робочих місць

Глава Meta не погодився з прогнозами, що розвиток ШІ обов’язково призведе до масового зникнення професій.

За його словами, наслідки залежатимуть від того, як саме використовуватимуть технологію. Якщо головною метою стане лише автоматизація, вплив на зайнятість і економіку може бути негативним.

Однак широке поширення надінтелекту, на думку Цукерберга, полегшить запуск власних компаній без значного стартового капіталу та зробить економіку більш підприємницькою.

Він прогнозує, що в майбутньому людей, які працюють у невеликих компаніях або розвивають власний бізнес, може стати більше.

Не всі моделі мають бути повністю відкритими

Цукерберг також визнав, що потужні системи ШІ створюють серйозні ризики.

У сфері кібербезпеки він вважає відкритий доступ до технологій важливим способом підвищення захищеності, посилаючись на досвід програмного забезпечення з відкритим кодом.

Водночас для інших загроз, зокрема біологічних, можуть знадобитися жорсткіша координація між урядами, компаніями та іншими інституціями під час розгортання найпотужніших моделей.

Цукерберг підсумував, що створення надінтелекту може стати найглибшою технологічною зміною нашого життя. Meta, за його словами, має намір розвивати ШІ на засадах особистої свободи, винахідництва та балансу сил.