У Харкові напрацьовують рішення для посилення захисту від FPV-дронів — Терехов

У Харкові разом із військовими напрацьовують рішення для посилення захисту міста від FPV-дронів. Частину заходів не розголошують із міркувань безпеки, а реалізація окремих рішень потребуватиме часу.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, підбиваючи підсумки російських атак за минулий тиждень.

За його словами, абсолютного захисту від FPV-дронів наразі гарантувати неможливо. Водночас місто постійно підтримує зв’язок із військовими, оперативно передає їм інформацію про кожну атаку та надає необхідну допомогу.

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«Рішення для посилення захисту вже напрацьовуються. Деякі кроки потребують часу, а іншу частину роботи ми не розголошуємо публічно з міркувань безпеки», — заявив Терехов.

Він наголосив, що робота спрямована на зменшення ризиків для людей та максимальне ускладнення можливостей російських військ атакувати Харків.

Десять атак FPV-дронами за тиждень

Упродовж попереднього тижня Харків зазнав 17 російських обстрілів. Десять разів місто атакували FPV-дронами, ще два безпілотники впали без детонації.

Також російські війська двічі застосували БпЛА «Молнія» та по одному разу — «Італмас», реактивний «Шахед» і «Бандероль».

Найбільше влучань зафіксували у Шевченківському районі. Інші атаки сталися у Київському, Слобідському, Немишлянському, Салтівському та Новобаварському районах.

За словами міського голови, понад половину російських дронів спрямували на транспорт і паливну інфраструктуру. Під ударами опинилися АЗС, газові колонки, легкові й вантажні автомобілі, хлібовоз та машина для розвезення води.

Троє загиблих і 24 постраждалих

Унаслідок атак за тиждень постраждали 24 людини, серед них троє дітей. Троє людей загинули.

Двоє загиблих перебували в автомобілях, у які влучили FPV-дрони. Ще однією жертвою стала переселенка з Куп’янська: російська «Бандероль» влучила у будинок, де вона жила разом із сім’єю.

Внаслідок цього удару два приватні будинки були повністю зруйновані, ще понад 20 — пошкоджені. Також протягом тижня російські атаки пошкодили житло харків’ян і медичний заклад.

Комунальні служби провели аварійно-відновлювальні роботи на всіх локаціях. Після недільного обстрілу електропостачання відновили повністю, основні комунікації вже працюють.

Загальна тривалість повітряних тривог у Харкові за тиждень становила 125 годин 35 хвилин. Це майже на 34 години менше, ніж загалом по області.