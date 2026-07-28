TOM FORD, CHANEL і BALENCIAGA у валізах: у Шегинях зупинили контрабанду на 2 млн грн

У пункті пропуску «Шегині – Медика» митники разом із прикордонниками виявили партію незадекларованого брендового одягу та взуття орієнтовною вартістю близько 2 млн гривень. Товари перевозили у двох валізах у багажному відділенні автомобіля Mercedes-Benz.

Про це повідомила Львівська митниця.

На кордоні виявили партію брендового одягу та взуття на 2 млн гривень / Фото: ДМСУ

За кермом автомобіля був 37-річний житель Буковини. Для проходження митного контролю він обрав смугу «зелений коридор», заявивши таким чином про відсутність товарів, які підлягають декларуванню.

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Під час огляду багажного відділення правоохоронці виявили 24 одиниці одягу з етикетками GIVENCHY, TOM FORD, NINA RICCI, BALENCIAGA та інших торгових марок.

Крім того, у валізах було сім пар взуття з маркуванням CELINE, KHAITE та CHANEL.

Під час усного опитування водій пояснив, що перевозив дві валізи на прохання знайомого. За його словами, той запевнив, що всередині були лише особисті речі.

За цим фактом митники склали протокол за частиною 2 статті 471 Митного кодексу України. Орієнтовна вартість виявлених товарів становить близько 2 млн гривень.