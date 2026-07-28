Іран заявив, що не просив Трампа про паузу в бойових діях і не веде переговорів зі США

Іран не поспішає повертатися до прямих переговорів зі Сполученими Штатами після кількох днів без авіаударів і вибухів. У Тегерані вважають, що здатні довше витримувати тиск, ніж на це готовий президент США Дональд Трамп, і мають важіль впливу через Ормузьку протоку.

Про це повідомляє The New York Times.

Іранські посадовці заявляють, що нинішню паузу в бойових діях не можна називати припиненням вогню. Речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї також заперечив слова Трампа про те, що Тегеран попросив перерву для переговорів.

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За словами Багаї, Іран зараз не веде переговорів зі США. Водночас Пакистан і Катар виступають посередниками між сторонами.

Іран веде окремі переговори з Оманом щодо управління Ормузькою протокою, яку Тегеран фактично закрив після атак США та Ізраїлю в лютому.

Аналітик Eurasia Group Грегорі Брю вважає, що іранське керівництво розраховує витримати більший тиск, ніж на це готовий Трамп, і домогтися угоди без поступок зі свого боку.

Водночас Іран ризикує надмірно підвищити ставки. За оцінкою аналітика, для Трампа поновлення авіаударів може виявитися прийнятнішим, ніж угода, яка визнає контроль Ірану над Ормузькою протокою.