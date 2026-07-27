Трампа попередили про скорочення запасів Patriot і Tomahawk — США третю ніч не б’ють по Ірану

Сполучені Штати третю ніч поспіль не завдають ударів по Ірану після того, як високопоставлені військові порадили Дональду Трампу зупинити кампанію бомбардувань. Дипломатичні переговори тим часом тривають, щоб не допустити повернення до повномасштабної війни.

Про це пише The Guardian.

У понеділок ціни на нафту знизилися, оскільки ринки відреагували на паузу в бойових діях.

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За даними видання, Дональд Трамп розглядає дипломатичні та військові варіанти у конфлікті, який триває майже п’ять місяців. У вівторок Білий дім має відвідати прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, який критикує переговори Вашингтона з іранським керівництвом і закликає США продовжувати удари.

Нетаньягу перебуває під значним політичним тиском напередодні виборів, запланованих на жовтень, і має показати результати військових кампаній проти Ірану та “Хезболли” в Лівані.

У неділю Тегеран заявив, що призупиняє атаки, які називає “відплатою”, проти союзників США в регіоні.

“Ці американські атаки тривали до двох ночей тому, але протягом останніх двох ночей американці припинили свої удари. Наша стратегія переважно була відповіддю, тому ми також зупинили наші операції у відповідь”, — заявив речник іранської армії Мохаммад Акрамінія.

За повідомленнями ЗМІ, високопосадовці адміністрації Трампа попередили президента про скорочення запасів боєприпасів, що може ускладнити тривалу військову кампанію в регіоні.

Axios повідомило, що командувач американськими силами в регіоні адмірал Бредлі Купер сказав Трампу, що кампанія США досягла межі своєї ефективності. За його словами, американські військові майже вичерпали перелік підготовлених цілей в Ірані, а без повернення до масштабних бойових дій продовження бомбардувань мало сенсу не має. Це, як повідомляється, вплинуло на рішення Трампа вперше майже за два тижні призупинити удари.

Постійний представник США при ООН Майк Волтц водночас заявив, що президент не відмовляється від можливості нових атак.

“Я б зовсім не заходив так далеко. Президент зберігає всі варіанти на столі”, — сказав він.

Пауза в бойових діях розпочалася у п’ятницю ввечері після майже двох тижнів ударів по Ірану та зриву перемир’я, укладеного за посередництва Трампа.