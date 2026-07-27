У Тегерані звинуватили Україну в атаці на іранське судно та пригрозили помстою: що каже Зеленський

Іран погрожує Україні відповіддю після ймовірної атаки на іранське торгівельне судно в Каспійському морі. У Тегерані звинуватили Київ в “акті агресії” та заявили, що захищатимуть свої національні інтереси й безпеку.

Голова комітету з питань національної безпеки парламенту Ірану Ібрагім Азізі опублікував у соцмережі X допис із погрозами на адресу Києва.

“Напад на Іран ніколи не залишався і ніколи не залишиться безкарним — Америка та сіоністський режим чудово це знають. Україна також незабаром зрозуміє, що Ісламська Республіка Іран не залишає боргів несплаченими. Список переможених сил стає дедалі довшим”, — написав Азізі.

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Раніше Міністерство закордонних справ Ірану звинуватило Україну в нібито нападі на торгівельне судно країни в Каспійському морі.

Як пише Reuters, у Тегерані заявили, що атака сталася рано-вранці 25 липня. На борту судна пролунав вибух, унаслідок якого загинув один моряк, ще один зазнав поранень.

Іранська сторона назвала інцидент “актом агресії” та порушенням статті 2(4) Статуту ООН. У МЗС Ірану також заявили, що подія може спричинити подальше розширення війни Росії проти України.

Через атаку іранське зовнішньополітичне відомство викликало повіреного у справах України в Тегерані та передало йому протест у зв’язку з тим, що назвало “ворожим і злочинним” нападом. Тегеран заявив, що захищатиме свої національні інтереси та безпеку, а відповідальність за наслідки так званого «авантюризму» українського керівництва покладатиме на Київ і його союзників.

Нагадаємо, вдень 25 липня президент України Володимир Зеленський повідомив про “дуже хороші результати” далекобійних операцій в акваторії Каспійського моря. За його словами, було уражено судна, залучені до перевезення військових вантажів у межах співпраці з Іраном, а також військовий корабель. Водночас конкретне судно, про яке заявила іранська сторона, Зеленський не називав.

В інтерв’ю кореспондент Sky News запитав Зеленського, чи побоюється він можливого нападу Ірану на Україну, зазначивши, що Тегеран погрожував через атаку на їхнє судно.

У відповідь Зеленський нагадав, що від початку повномасштабної війни Тегеран передав РФ тисячі ударних безпілотників Shahed, а згодом — ліцензії на їх виробництво.

“Іранці та північні корейці вже атакували нас”, — заявив Зеленський.

За його словами, Україна повинна бути готовою до будь-якого розвитку подій, але водночас має робити все можливе, щоб не допустити відкриття нового фронту.

Окремо Зеленський заявив про співпрацю Китаю з Росією у сфері супутників і технологій. За його словами, така допомога дає російським військам змогу точніше атакувати Україну. Також президент зазначив, що Іран може передати Росії ракети, які Москва застосовуватиме проти України.