На Вінниччині чоловік поранив ножем військового ТЦК, нападника затримали

У Вінницькій області затримали чоловіка, який під час доставлення до ТЦК та СП поранив ножем військовослужбовця з групи оповіщення. Нападника затримали, відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомили у Вінницькому обласному ТЦК та СП.

25 липня під час доставлення до ТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних чоловік, який із 2025 року значився як порушник військового обліку, почав поводитися агресивно. Він нецензурно висловлювався щодо військовослужбовців, дістав розкладний ніж і поранив одного з них.

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Постраждалому надали медичну допомогу. Його стан оцінюють як задовільний.

За фактом нападу на військовослужбовця відкрили кримінальне провадження. Нападника затримали в порядку, визначеному чинним законодавством.

Йому загрожує відповідальність за кількома статтями Кримінального кодексу.

“Згідно з чинним законодавством перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України, умисне заподіяння тілесних ушкоджень або посягання на життя військовослужбовця може каратися позбавленням волі аж до довічного ув’язнення”, — йдеться в повідомленні.