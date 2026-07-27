        Кримінал

        На Вінниччині чоловік поранив ножем військового ТЦК, нападника затримали

        Галина Шподарева
        27 Липня 2026 08:58
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        Патрульні на місці злочину / Фото ілюстративне: УПП у Вінницькій області
        Патрульні на місці злочину / Фото ілюстративне: УПП у Вінницькій області

        У Вінницькій області затримали чоловіка, який під час доставлення до ТЦК та СП поранив ножем військовослужбовця з групи оповіщення. Нападника затримали, відкрито кримінальне провадження.

        Про це повідомили у Вінницькому обласному ТЦК та СП.

        25 липня під час доставлення до ТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних чоловік, який із 2025 року значився як порушник військового обліку, почав поводитися агресивно. Він нецензурно висловлювався щодо військовослужбовців, дістав розкладний ніж і поранив одного з них.

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        Постраждалому надали медичну допомогу. Його стан оцінюють як задовільний.

        За фактом нападу на військовослужбовця відкрили кримінальне провадження. Нападника затримали в порядку, визначеному чинним законодавством.

        Йому загрожує відповідальність за кількома статтями Кримінального кодексу.

        “Згідно з чинним законодавством перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України, умисне заподіяння тілесних ушкоджень або посягання на життя військовослужбовця може каратися позбавленням волі аж до довічного ув’язнення”, — йдеться в повідомленні.


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