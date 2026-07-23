Газовий балончик і наручники під час мобілізації: омбудсман вимагає перевірити дії ТЦК на Хмельниччині

На Хмельниччині перевіряють інформацію про можливе застосування фізичної сили, газового балончика та наручників до 61-річного чоловіка під час мобілізаційних заходів.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що взяв справу під особистий контроль.

У соціальних мережах та місцевих медіа поширюється інформація про інцидент у селищі Лехнівка Хмельницької області, де 61-річного чоловіка прикували наручниками до автомобіля, застосували до нього фізичну силу та газовий балончик під час заходів, пов’язаних із мобілізацією. Про випадок повідомив син чоловіка, який проходить службу в ЗСУ.

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Представниця омбудсмана у Хмельницькій області поспілкувалася з чоловіком телефоном. Він повідомив, що самостійно звернувся до лікаря через тілесні ушкодження. Наразі з ним підтримують зв’язок.

За словами Лубінця, направлено звернення до територіального управління ДБР у Хмельницькому та Хмельницького зонального відділу Військової служби правопорядку для перевірки викладених фактів. Офіційні запити направлені й до Міністерства оборони України, Генерального штабу ЗСУ та Головного управління Військової служби правопорядку у ЗСУ.

“Окремо до Головного управління Військової служби правопорядку у ЗСУ поставлено вимогу провести службову перевірку щодо можливого перевищення службових повноважень посадовими особами ТЦК та СП. У разі виявлення ознак адміністративного правопорушення — скласти протокол, а у разі виявлення ознак кримінального правопорушення — провести необхідні процесуальні дії відповідно до КПК”, — повідомив омбудсман.