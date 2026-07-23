Федоров відмовився від пропозицій Зеленського: що пишуть про ситуацію західні ЗМІ

Відмова Михайла Федорова прийняти будь-яку іншу посаду, крім посади міністра оборони, стала однією з головних тем західних ЗМІ. Reuters пише про поглиблення політичної кризи, AP наголошує на популярності Федорова та його реформах, а The Guardian — на зростанні тиску на президента Володимира Зеленського.

“Головне в Україні” зібрало реакції провідних західних медіа на відмову Михайла Федорова від запропонованих Володимиром Зеленським посад.

Західні видання звернули увагу на заяву колишнього міністра оборони Михайла Федорова, який відмовився від запропонованих президентом Володимиром Зеленським варіантів подальшої роботи та заявив, що погодиться лише на повернення до Міноборони.

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Reuters: Федоров посилив політичну кризу

Reuters виніс у заголовок матеріалу формулювання, що звільнений міністр оборони “стоїть на своєму у протистоянні із Зеленським”.

Агентство пише, що відмова Федорова прийняти будь-яку іншу державну посаду, крім попередньої, посилила політичну кризу в Україні на тлі війни з Росією. Його несподіване звільнення спричинило протести, учасники яких вимагали повернути Федорова до Міністерства оборони.

Зеленський запропонував Федорову кілька альтернативних варіантів, зокрема посаду віцепрем’єр-міністра з питань оборонних інновацій, однак не погодився повернути його на посаду міністра оборони.

Федорова заявив, що лише президент, міністр оборони та головнокомандувач мають достатні повноваження, щоб впливати на військову стратегію та боротися з корупцією.

Федорова підтримують учасники протестів і військові ветерани, які наголошують на необхідності продовження розпочатих ним реформ.

AP: Федоров став популярним завдяки модернізації армії

Associated Press нагадує, що Федоров обіймав посаду міністра оборони лише шість місяців, однак здобув популярність завдяки модернізації Збройних сил, впровадженню технологій і боротьбі з корупцією у військових закупівлях. Його звільнення викликало протести у різних містах України.

AP також звертає увагу на слова Федорова про те, що реальну владу для впливу на перебіг війни мають лише президент, головнокомандувач ЗСУ та міністр оборони. Експосадовець заявив, що без повернення до Міноборони не зможе завершити ключові реформи, посилити протиповітряну оборону та продовжити стратегічні далекобійні операції проти Росії.

У ще одному матеріалі AP називає Федорова технологічно орієнтованим реформатором, популярним серед військових і цивільних. Агентство пише, що протести після його звільнення переросли у ширші вимоги реформування армії та продемонстрували розбіжності всередині військового керівництва України.

За оцінкою AP, призначення Михайла Драпатого головнокомандувачем дещо знизило напруження, однак частина протестувальників продовжує вимагати повернення Федорова. Видання також зазначає, що події значно підвищили його політичну впізнаваність.

The Guardian: Зеленський перебуває під дедалі більшим тиском

The Guardian пише, що Володимир Зеленський залишається під тиском через вимоги повернути звільненого міністра оборони після того, як Федоров відмовився від інших запропонованих президентом посад.

У публікації наголошується, що звільнення Федорова спричинило масові вуличні протести, а його прихильники заявили, що продовжуватимуть акції, доки він не повернеться на посаду міністра оборони.

У підсумку дня видання зазначило, що Зеленський перебуває під “тиском, що зостає” через вимоги поновити Федорова. Водночас сам ексміністр виключив можливість повернення до влади на будь-якій іншій посаді.