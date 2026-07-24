ВМС України вперше отримали право управляти силами НАТО

Військово-Морські Сили України вперше отримали підтверджене НАТО право управляти підпорядкованими багатонаціональними силами Альянсу. Штаб протимінних дій 1-го дивізіону протимінних кораблів успішно пройшов оцінювання другого рівня за стандартами НАТО.

Про це повідомили ВМС ЗС України.

Оцінювання відбулося під час українсько-американських навчань «Сі Бриз 2026». За результатами тривалих перевірок український підрозділ отримав оцінку «Повністю спроможний до виконання місії» — Mission Capable.

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У ВМС пояснили, що оцінювання NATO Evaluation Level 2 перевіряє не лише сумісність підрозділу із силами Альянсу, а й його повну операційну спроможність.

Успішне проходження цього рівня підтверджує здатність українських військових моряків виконувати бойові завдання відповідно до стандартів сил Об’єднаного командування НАТО з операцій.

Уперше в історії сучасного українського флоту підрозділ офіційно долучили до системи управління з’єднаннями НАТО, які займаються ліквідацією мінної небезпеки на морі.

Відтепер Україна має підтверджену Альянсом здатність командувати підпорядкованими багатонаціональними силами, взаємодіяти на рівні Постійної протимінної групи НАТО та виконувати весь спектр завдань протимінної боротьби.

У ВМС зазначили, що українські моряки готувалися до оцінювання протягом трьох років — уже під час повномасштабної війни. Вони впроваджували доктрини Альянсу та розвивали необхідні спроможності.

Отриманий досвід назвали особливо важливим з огляду на майбутнє очищення Чорного та Азовського морів від мінної небезпеки.