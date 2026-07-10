Ердоган подарував лідерам НАТО револьвери з бойовими патронами після саміту: що було далі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган подарував лідерам країн НАТО іменні револьвери з бойовими патронами після саміту в Анкарі. Незвичні презенти створили для деяких делегацій проблеми з митним оформленням і правилами зберігання зброї.

Про це пише Reuters.

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер після повернення додому виявив у своєму багажі револьвер і набої. Він передав зброю поліції аеропорту Брюсселя для зберігання у сейфі.

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За даними агентства, Ердоган вирішив таким чином продемонструвати можливості турецької оборонної промисловості, яка стала важливим інструментом експорту та зовнішньої політики Анкари.

На фотографіях, оприлюднених офісом президента Литви Гітанаса Науседи, видно револьвер Gumusay .357 Magnum. Цю рідкісну шестизарядну модель у 1990-х роках випускала турецька компанія MKE.

Зброю помістили у дерев’яну коробку з прапором Туреччини, логотипом НАТО та написом: “Gumusay, перший револьверний пістолет, вироблений у нашій країні”. На стволах також вигравіювали імена одержувачів.

Револьвер президента Польщі Кароля Навроцького залишився в аеропорту Варшави в очікуванні митного оформлення. Його помічник заявив, що зброю зберігатимуть у безпечному місці як державний подарунок і стріляти з неї ніхто не буде.

Офіси прем’єр-міністрів Нідерландів і Швеції повідомили, що їхні револьвери залишили у посольствах в Анкарі. Нідерландський екземпляр планують деактивувати, а шведський очікує на документи для ввезення.

Прем’єр Великої Британії Кір Стармер разом із револьвером отримав набір для чищення та 500 патронів. Зброю, подаровану прем’єрці Італії Джорджі Мелоні, вже передали на зберігання до урядової резиденції.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн планує віддати свій револьвер військовому музею. Так само вчинити має намір прем’єр-міністр Греції.

Прем’єр Канади Марк Карні пожартував, що його власний подарунок у вигляді кленового сиропу виглядав надто скромно на тлі турецького презенту. За його словами, револьвер уже деактивували, а згодом його можуть передати до національного військового музею.

За даними Small Arms Survey, у 2019-2024 роках Туреччина була третім найбільшим експортером стрілецької зброї у світі після США та Італії. Загальна вартість турецького експорту за цей період становила близько 3 млрд доларів.