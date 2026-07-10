Ізраїль передав США розвіддані про новий план Ірану вбити Трампа

Ізраїль передав Сполученим Штатам розвідувальні дані про нібито новий план Ірану щодо вбивства президента Дональда Трампа. Водночас американська сторона поки самостійно не підтвердила інформацію про конкретну змову.

Про це повідомляє CNN із посиланням на два джерела, обізнані із ситуацією.

За словами одного зі співрозмовників телеканалу, Ізраїль передав попередження цього тижня. Інше джерело зазначило, що протягом останніх тижнів американські спецслужби регулярно отримували інформацію про можливі плани замаху на Трампа, однак ізраїльське повідомлення стосувалося конкретної змови.

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Деталі ймовірного плану наразі невідомі. Два джерела CNN заявили, що США не перевіряли ці дані самостійно і не відстежували змову до отримання інформації від Ізраїлю.

Деякі американські посадовці припускають, що повідомлення ізраїльської розвідки може бути частиною спроби вплинути на рішення Трампа щодо можливого посилення військових дій проти Ірану.

Американська влада вже тривалий час попереджає, що Тегеран може спробувати вбити Трампа у відповідь на удар безпілотника у 2020 році, внаслідок якого загинув іранський генерал Касем Сулеймані.

У Білому домі у відповідь на запит CNN нагадали про нещодавні слова Трампа щодо загрози з боку Ірану.

“Вони хочуть прибрати лідера США — мене. Я є в усіх їхніх списках. Поки що мені, мабуть, щастило, але це може тривати недовго”, — заявив президент США.

Пізніше Трамп повідомив, що нещодавно дізнався про новий список, у якому він нібито посідає перше місце серед цілей Ірану. Водночас невідомо, чи мав він на увазі саме інформацію, передану Ізраїлем.

За даними CNN, напруженість між США та Іраном останніми днями посилилася. Сторони обмінюються погрозами та ударами, тоді як домовленість про 60-денне припинення вогню опинилася під загрозою зриву.

Попри це, дипломатичні контакти між Вашингтоном і Тегераном тривають. За словами одного з американських посадовців, сторони намагаються досягти ядерної угоди до середини серпня.