США завдали нового удару по Ірану: що відомо

Американські військові другий день поспіль завдали ударів по Ірану, що стало новою ескалацією насильства і може поставити під загрозу зусилля щодо досягнення постійної мирної угоди. Про це пише Bloomberg.

Центральне командування США заявило, що американські сили завершили ще один раунд ударів у середу, щоб “додатково послабити” здатність Тегерана атакувати комерційне судноплавство в Ормузькій протоці.

За даними командування, було уражено близько 90 цілей, зокрема системи протиповітряної оборони, засоби берегового спостереження, а також місця зберігання ракет і дронів.

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“Сили США залишаються пильними, смертоносними та готовими виконувати операції за наказом головнокомандувача”, — заявили в Центральному командуванні США.

Атаки сталися лише через кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп на саміті НАТО в Туреччині заявив, що Сполучені Штати, ймовірно, знову завдадуть удару по Ірану.

Вашингтон розпочав атаки у вівторок і скасував виняток, який дозволяв нові продажі іранської нафти. Це стало відповіддю на атаки на судна в Ормузькій протоці, у яких адміністрація США звинуватила Ісламську Республіку.

Корпус вартових ісламської революції заявив, що завдав ударів по американських базах у Кувейті та Бахрейні, а також пригрозив розширити атаки.

Раніше спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф попередив, що “США досі не зрозуміли, що залякування і порушення своїх зобов’язань більше не залишаються безкарними”.

“Дозвольте мені сказати чітко: якщо ви вдарите, ви отримаєте удар у відповідь”, — заявив він.

На тлі нових ударів нафта Brent дорожчала третій день поспіль і піднімалася вище $79 за барель, перш ніж скоротити зростання. Ринок побоюється, що конфлікт може порушити судноплавство через Ормузьку протоку.

Армія Кувейту рано в четвер заявила, що системи ППО країни “протидіють ворожим ракетним і дроновим атакам”. Міністерство внутрішніх справ Бахрейну повідомило, що в країні лунали сирени, і закликало жителів прямувати до найближчого безпечного місця.

Під час повернення до Вашингтона Трамп сказав журналістам: “Вони вдарили, ми відповіли набагато сильніше”. На запитання, чи відновиться повномасштабна військова кампанія, він відповів: “Я не знаю”, але додав, що її буде виграно “дуже швидко”.

За даними журналіста Axios із посиланням на американського посадовця, військові США також атакували дві залізничні мости на півночі Ірану крилатими ракетами в межах ударів у середу.

Рух через Ормузьку протоку в четвер майже зупинився. Дані відстеження суден показують, що помітні переміщення в одному з найважливіших енергетичних коридорів світу переважно відбувалися маршрутом, схваленим Іраном, ближче до північної частини протоки, тоді як підтримуваний США оманський коридор був тихим.

США та Іран звинувачують одне одного в порушенні меморандуму про взаєморозуміння, який встановив короткострокове перемир’я і започаткував 60-денний період для переговорів щодо ширшої мирної угоди.

Трамп пригрозив відновити блокаду іранських портів і посилити військову кампанію, атакуючи інфраструктуру, зокрема опріснювальні та електростанції. Раніше в середу він оголосив, що припинення вогню “закінчилося”, що підштовхнуло нафту вгору, а акції та облігації — вниз. Згодом він заявив, що дозволить переговірникам продовжити переговори і не вважає, що війна відновиться.

Остання хвиля насильства посилює сумніви щодо перспектив переговорів. Перемовини між США та Іраном наразі призупинені, оскільки в Ірані триває тижневий масовий похорон покійного верховного лідера Алі Хаменеї, якого було вбито в перший день конфлікту наприкінці лютого.

Серед питань, які мають вирішити під час переговорів, — управління протокою та розблокування мільярдів доларів заморожених коштів для Ісламської Республіки. Переговори щодо ядерної програми Ірану мають відбутися пізніше. Значного прогресу з жодного з цих питань наразі немає.