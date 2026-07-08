        Суспільство

        На Україну йдуть дощі, грози й град: де 9 липня чекати негоди

        Галина Шподарева
        8 Липня 2026 22:21
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        Дощовий Харків / Фото: Головне в Україні
        Дощовий Харків / Фото: Головне в Україні

        У четвер, 9 липня, в Україні переважатимуть прохолодні вологі повітряні маси, які поширюватимуться із заходу. У більшості областей прогнозують дощі різної інтенсивності, місцями грози, град і шквали 15-20 м/с.

        Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

        “У більшості областей прогнозуємо дощі різної інтенсивності, місцями з грозами, менше їх очікуємо вночі, проте більше вдень за рахунок посилення конвекції, коли в окремих районах спостерігатимуться й шквали 15-20 м/с та град”, — пояснюють синоптики.

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        Помірні дощі прогнозують у більшості регіонів. На Лівобережжі очікуються грози. У Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях пройдуть значні дощі. Вдень у східних та Дніпропетровській областях в окремих районах можливі град і шквали 15-20 м/с. Водночас уночі у більшості західних, північних, східних та Вінницькій областях буде без опадів.

        Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме +10…+15 °C, вдень +17…+22 °C. На півдні та південному сході країни вночі очікується +14…+19 °C, вдень +23…+28 °C.

        Погодна мапа України на 9 липня / Фото: Укргідрометцентр

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