“Загроза у нас одна”: Зеленський розповів про зустріч із президентом Польщі

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Польщі Каролем Навроцьким. Розмова тривала понад годину та стосувалася спільної загрози з боку Росії.

Про це Володимир Зеленський написав у соцмережах.

Зеленський оцінив розмову з Навроцьким як важливу і потрібну.

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“Загроза у нас одна і спільна: це Росія. І дуже важливо зберігати взаєморозуміння, підтримку та діяти обʼєднано”, — зазначив президент.

Зеленський наголосив, що Україні та Польщі потрібні лише сильні відносини. За підсумками зустрічі сторони домовилися продовжити діалог.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що діалог між Україною та Польщею є природним, оскільки обидві держави мають спільного ворога — Російську Федерацію. За його словами, розмова із Зеленським на саміті НАТО мала “куртуазний” характер, попри наявні двосторонні напруження.

Водночас Навроцький наголосив, що його позиція щодо історичних питань між Україною та Польщею залишається незмінною, зокрема щодо ставлення до УПА. Попри це, польський президент підкреслив, що Варшава і Київ мають підтримувати контакт через спільне протистояння Росії.