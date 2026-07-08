Крамницю у Варшаві розгромили після того, як продавчиня показала жест несхвалення антиукраїнському маршу

У Варшаві розгромили крамницю “Ліс рук” після конфлікту з учасниками “Волинського маршу”, під час якого лунали антиукраїнські гасла. Поліція розслідує погрози працівницям магазину та напад на галерею як окремі справи, пише BBC News Україна.

Конфлікт почався під час маршу, який організатори заявляли як акцію памʼяті жертв Волинської трагедії. За словами працівниць крамниці, одна з них вийшла на поріг після того, як почула антиукраїнські вигуки, і мовчки показала учасникам ходи два великі пальці вниз.

Після цього частина натовпу почала кричати образи на її адресу та скандувати “Депортація”. На відео, яке поширилося в соцмережах, видно, як до жінки підходять поліцейські та жестами рекомендують їй повернутися всередину магазину.

Після публікації відео крамниця і її працівниці зіткнулися з хвилею хейту в соцмережах. На адресу “Лісу рук” надходили погрози підпалу, фізичної розправи та сексуального характеру. На Google Maps користувачі масово залишали негативні оцінки й коментарі.

У понеділок конфлікт вийшов за межі інтернету: до крамниці увірвався чоловік і почав трощити вироби ручної роботи та експозицію. За описом Gazeta Wyborcza, нападнику було приблизно 30-40 років, він був коротко підстрижений, з ознаками облисіння і в спортивному костюмі.

“Ліс рук” — не лише крамниця, а й активістська ініціатива, яка займається гуманітарною допомогою. Її учасниці допомагають біженцям, дітям із дитячих будинків, людям похилого віку, а також підтримують організацію Asymetryści, що працює з українськими біженцями.

Представниця крамниці Зофія Боруцинська пояснила, що жест працівниці був знаком несхвалення саме антиукраїнських гасел, а не памʼяті жертв Волині.

“Ми не робили й не збираємося робити жодних зневажливих жестів чи висловлювань, тим більше щодо памʼяті жертв Волині. Ми самі маємо родичів, яких було вбито на Волині”, — сказала вона.

Поліція повідомила, що погрози працівницям “Лісу рук” і напад на галерею розслідуються окремо. У справі про погрози вже затримали чоловіка в Малопольському воєводстві. Нападника, який розгромив крамницю, ще розшукують.

Після погрому “Ліс рук” відкрив збір на відновлення магазину. Початкова мета становила 100 тис. злотих, але менш ніж за добу понад 3 тис. людей пожертвували вже понад 141 тис. злотих.

У крамниці заявили, що після підрахунку збитків надлишок коштів спрямують на допомогу людям, які тікають з окупованих територій України, підтримку організації Asymetryści та акцію “Канапки з серцем”, у межах якої волонтери роздають їжу літнім людям і бездомним на Центральному вокзалі у Варшаві.

“Волинський марш” у Варшаві організувала ініціатива “Памʼятаємо Волинь”. Її представниця Катажина Соколовська називала акцію аполітичною, але водночас просувала книжки з антиукраїнськими тезами.

BBC нагадує, що у вересні 2023 року суд у Варшаві засудив Соколовську за образи українців і євреїв на національному ґрунті. Вона отримала один рік позбавлення волі з умовним відтермінуванням на три роки, нагляд куратора, штраф і зобовʼязання покрити судові витрати.

Очільник польського Центру моніторингу расистської та ксенофобської поведінки Конрад Дульковський заявив, що його організація кілька років відстежує діяльність Соколовської. За його словами, у певний момент повʼязані з нею форуми генерували значну частину антиукраїнського контенту в польському інтернеті.

Український Центр протидії дезінформації включав Соколовську до списку осіб, які просувають наративи, співзвучні з російською пропагандою. За даними розслідувачів DFRLab, у 2022 році організація “Wołyń Pamiętamy” запускала у Facebook антиукраїнську кампанію.

Дульковський також заявив, що після “Волинського маршу” його організація планує подати скаргу на священника, який виступав на акції. За його словами, під час заходу звучали тези про те, що допомога Україні нібито надається “за намовою сатани”, а також повторювалося гасло російської пропаганди “це не наша війна”.

Правозахисник вважає, що ситуація з антиукраїнськими настроями в Польщі погіршується. За його словами, частина політиків дедалі відкритіше використовує ненависть до українців для здобуття політичного капіталу.

11 липня у Польщі відзначають День памʼяті жертв Волинської трагедії. Ще один “Волинський марш” має відбутися 12 липня. Його організовує ультраправа партія “Конфедерація Корони Польської”, яку очолює Гжегож Браун — політик, відомий радикальними антиукраїнськими та антисемітськими поглядами.