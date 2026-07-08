“Паперові” міномети для ЗСУ: посадовця Міноборони підозрюють у закупівлі бракованої зброї на 182 млн грн

СБУ повідомила про підозру колишньому директору Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони України. За даними слідства, він причетний до закупівлі для ЗСУ 250 бракованих 120-мм мінометів на понад 182 млн грн.

Як повідомили в СБУ та Офісі генпрокурора, йдеться про озброєння іноземного виробництва, яке мало надійти для потреб української армії. Держава перерахувала постачальникам авансовий платіж у розмірі понад 182 млн грн.

Ексдиректору департаменту Міноборони оголосили підозру через браковані міномети на 182 млн грн / Фото: СБУ

Після поставки зʼясувалося, що міномети не відповідають заявленим тактико-технічним характеристикам і непридатні для бойового застосування.

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За даними СБУ, бойове використання такого озброєння створювало загрозу для життя і здоровʼя артилерійських розрахунків ЗСУ на передовій.

Генпрокурор Руслан Кравченко зазначив, що комплексні судові експертизи та результати застосування мінометів у бойових умовах підтвердили їхню невідповідність заявленим характеристикам. Навіть після спроб усунути недоліки ситуація не змінилася.

За його словами, міномети не забезпечували точність стрільби, швидко виходили з ладу, а військові називали їх “паперовими”, оскільки фактично вони не могли виконувати свого призначення.

Слідство встановило, що експосадовець Міноборони, перебуваючи на посаді, уклав контракт із неперевіреною іноземною компанією на виробництво артилерійського озброєння для ЗСУ.

Водночас, за даними правоохоронців, під час укладення державного контракту він не забезпечив належного контролю якості продукції та не передбачив проведення обовʼязкових випробувань тактико-технічних характеристик мінометів.

Замість ліцензійної продукції із заявленими технічними стандартами на склади Міноборони, за версією слідства, поставили озброєння, яке заборонено використовувати в бойових умовах.

Колишньому високопосадовцю повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України — зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Йому загрожує до шести років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

У СБУ зазначили, що всі браковані зразки артилерійського озброєння вже вилучено з підрозділів ЗСУ. Розслідування триває, правоохоронці встановлюють усіх причетних до закупівлі.