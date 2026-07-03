Зерно, цукор і м’ясо продавали за готівку: на Харківщині викрили схему ухилення від податків на понад 73 млн грн

Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки блокували на Харківщині масштабну схему ухилення від сплати податків на суму понад 73 млн грн.

Про це повідомило Управління СБУ в Харківській області.

За даними слідства, до організації оборудки причетні засновники двох місцевих сільськогосподарських підприємств — батько і син, а також найнятий ними виконавчий директор однієї з фірм.

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Слідство встановило, що фігуранти запровадили механізм незаконного формування податкового кредиту з ПДВ.

Для цього вони купували за безготівкові кошти сільськогосподарську продукцію — зерно, цукор і м’ясо, але реалізовували її за готівку на тіньовому ринку.

Щоб приховати оборудки з податками, ділки, за даними СБУ, створили фіктивну фірму та зареєстрували її на підставного громадянина однієї з республік Центральної Азії.

Після цього вони фіктивно оформили передачу на баланс цієї фірми усіх своїх податкових зобов’язань.

У СБУ зазначили, що разом із детективами БЕБ задокументували всі етапи схеми, встановили ролі кожного з фігурантів і блокували діяльність групи.

Судово-економічна експертиза та документальна перевірка ГУ ДПС у Харківській області підтвердили безтоварність фінансово-господарських операцій, а також ухилення від сплати ПДВ на понад 73 млн грн.

Усім трьом фігурантам повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Їм інкримінують організацію ухилення від сплати податків, вчинену за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, а також підроблення документів для державної реєстрації юридичної особи.

Фігурантам загрожує до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.