Росія звинуватила Україну у вибуху біля ресторану Balzi Rossi в центрі Москви, внаслідок якого загинули п’ятеро людей і ще 19 зазнали поранень. За повідомленнями російських медіа, можливою ціллю атаки міг бути командувач Повітряно-космічних сил РФ генерал-полковник Олександр Чайко.

Про це пише The Guardian.

Вибух стався в суботу ввечері біля входу до італійського ресторану в сталінській висотці на Кудринській площі. За версією російських прокурорів, невідома жінка із саморобним вибуховим пристроєм намагалася зайти до закладу, але її зупинив охоронець.

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За кілька миттєвостей пристрій вибухнув. Російська влада не назвала ймовірну ціль атаки та не оприлюднила імена загиблих.

Прокремлівські військові блогери та кілька незалежних російських медіа повідомили, що Чайко перебував у ресторані на приватному банкеті з нагоди свого 55-річчя. На кадрах, які з’явилися в мережі після вибуху, видно сцену з написом “Олександр 55”.

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ стверджує, що Чайко не постраждав. Водночас його донька Марія нібито зазнала тяжких поранень, а її чоловік Даніїл Передрій загинув.

За даними каналу, під час вибуху вони перебували на терасі ресторану. Серед інших загиблих, за повідомленнями, був співробітник Федеральної служби охорони Росії.

Газета “Коммерсант” повідомила, що жінка, яка несла вибуховий пристрій, могла не знати про бомбу. Слідчі припускають, що пристрій могла дистанційно підірвати інша людина.

Міністерство закордонних справ Росії поклало відповідальність за атаку на Київ.

Посольство Росії в Італії звинуватило Україну в організації вибуху. Там заявили, що вибух у московському ресторані був спробою залякати італійців.

“Криваві щупальця терористичної банди Зеленського дотягнулися до італійського ресторану Balzi Rossi у Москві. Лише завдяки пильності та самовідданій вірності професійному обов’язку співробітника російської служби безпеки не постраждали шеф-кухар із Неаполя К. Альф’єрі та члени його команди”, — йдеться в коментарі посольства.

Водночас там підтвердили загибель п’ятьох людей і тяжкі поранення 19 відвідувачів ресторану.