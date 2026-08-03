Заступника голови Хмельницької ОВА викрили на “відкатах” за ремонт доріг: про яку суму йдеться

СБУ та Офіс генерального прокурора викрили заступника голови Хмельницької ОВА, якого підозрюють в отриманні “відкатів” за укладання договорів на ремонт міжобласних автомагістралей. За даними слідства, розмір неправомірної вигоди становив 5% від загальної вартості контракту.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Ім’я підозрюваного правоохоронці не озвучили. За даними проєкту Bihus.Info, йдеться, ймовірно, про Владислава Фалюша.

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За хабар посадовець нібито гарантував дорожньо-будівельній компанії підписання контракту та виділення бюджетних коштів на виконання робіт. До схеми він, за даними слідства, залучив керівника профільної державної установи.

Співробітники СБУ задокументували домовленість із підрядником про передачу 1,1 млн гривень. Частину цієї суми мали передавати поетапно протягом червня.

Учасникам схеми повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 та ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України. Йдеться про одержання неправомірної вигоди службовою особою та надання неправомірної вигоди посадовцю, який займає відповідальне становище.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідство також перевіряє можливу причетність до злочину одного з керівників правоохоронного органу регіону та інших представників місцевого самоврядування.