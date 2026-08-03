Зеленський розповів про особливі домовленості зі США щодо застосування ракетних систем

Україна і США домовилися про кілька особливих варіантів застосування ракетних систем та розширення співпраці між оборонними компаніями двох країн. Наразі сторони готують відповідні документи й продовжують комунікацію між виробниками.

Про це Володимир Зеленський повідомив після доповіді заступника керівника Офісу Президента Павла Паліси про виконання оборонних домовленостей із партнерами.

“На зустрічах у Сполучених Штатах під час нещодавнього візиту домовилися про кілька особливих варіантів застосування ракетних систем і розширення роботи між нашими компаніями — українськими та американськими. Триває підготовка відповідних документів та комунікація між компаніями”, — розповів Зеленський.

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Координувати цю роботу Павло Паліса буде спільно з Міністерством оборони України, американською стороною та українськими виробниками.

“Буде більше сили для наших воїнів”, — зазначив Зеленський.

Президент також повідомив про щоденну координацію щодо постачання засобів протиповітряної оборони. Україна працює з американською стороною та європейськими партнерами над отриманням необхідних пакетів підтримки.

“Це непросто, але розраховуємо, що результат буде. Ракети для ППО потрібні у наших пускових, а не на складах десь далеко від реальних загроз”, — йдеться в повідомленні.

Окремо триває робота над локалізацією в Україні необхідних видів західного озброєння. Президент анонсував суттєве розширення цього напряму, проте без деталей.