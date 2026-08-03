На Одещині нетверезий військовий у СЗЧ кинув гранату у підлітків, постраждав хлопець

У місті Подільськ Одеської області 51-річного військовослужбовця підозрюють у тому, що він кинув гранату у бік підлітків поблизу ліцею. Внаслідок вибуху тілесні ушкодження отримав 13-річний хлопець.

Про це повідомили в ГУНП в Одеській області.

Подія сталася ввечері цими вихідними. Про вибух правоохоронцям повідомили перехожі.

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За даними слідства, військовослужбовець у статусі СЗЧ перебував у стані сп’яніння біля одного з місцевих ліцеїв. Він почав зневажливо висловлюватися на адресу підлітків, спровокував сварку, нецензурно лаявся та демонстрував предмет, схожий на гранату.

Чоловік погрожував застосувати цей предмет і не припинив своїх дій після зауважень перехожих. Згодом він кинув вибуховий предмет у бік місця, де перебували неповнолітні.

Медичну допомогу 13-річному хлопцю надали на місці, госпіталізація не знадобилася. Характер і ступінь тяжкості травм має встановити судово-медична експертиза.

Під час огляду місця події слідчі вилучили фрагменти вибухового предмета — попередньо, ручної осколкової гранати. Їх направили на експертне дослідження.

Того ж вечора чоловіка розшукали неподалік від місця події. Перевірка підтвердила, що він перебував у стані сп’яніння.

Військовослужбовцю повідомили про підозру в хуліганстві за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Суд обрав йому тримання під вартою без права внесення застави, санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.