        Події

        В Одеському районі мати наїхала автомобілем на свого однорічного сина

        Віктор Алєксєєв
        3 Серпня 2026 14:14
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        Ілюстративне фото / Фото згенеровано ШІ
        Ілюстративне фото / Фото згенеровано ШІ

        В одному із сіл Біляївської громади Одеського району внаслідок наїзду автомобіля загинула однорічна дитина.

        Про це повідомили в поліції Одеської області.

        ДТП сталася 3 серпня. За попередніми даними, 38-річна водійка автомобіля Mercedes Vito виїжджала з території домоволодіння та не помітила свого однорічного сина, який вибіг із подвір’я.

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        Від отриманих травм дитина загинула на місці.

        Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

        У поліції закликали водіїв перед початком руху переконуватися, що маневр є безпечним і не створює загрози для людей навколо.


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