У липні митниця перерахувала до бюджету рекордні за час війни 78,3 млрд грн

У липні 2026 року Державна митна служба перерахувала до державного бюджету майже 78,3 млрд гривень митних платежів. Це найвищий місячний показник за весь період воєнного стану.

Про це повідомили в Держмитслужбі.

Порівняно з липнем 2025 року надходження зросли більш ніж на 13,1 млрд гривень, або на 20,2%.

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Загалом від початку 2026 року до державного бюджету надійшло понад 498,4 млрд гривень митних платежів.

У Держмитслужбі зазначили, що на економічну активність у липні суттєво вплинули знищення потужностей підприємств-платників податків та імпортованих товарів, а також призупинення морських перевезень через українські порти.

Попри це, підприємства продовжують працювати та наповнювати бюджет, а митна служба — забезпечувати умови для легальної торгівлі й підтримки чесного бізнесу.