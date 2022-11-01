Україна зупинила розгляд заяв громадян РФ щодо імміграції та посвідок на проживання

Кабінет Міністрів на період дії воєнного стану зупинив розгляд територіальними органами Державної міграційної служби заяв громадян Росії про оформлення дозволу на імміграцію, оформлення та обмін посвідок на постійне чи тимчасове проживання.

Згідно з повідомленням Державної міграційної служби, рішення передбачає, що в період воєнного стану та протягом 30 днів від дня його припинення або скасування зупиняється розгляд територіальними органами/підрозділами Державної міграційної служби заяв про оформлення дозволу на імміграцію, оформлення (зокрема замість втрачених або викрадених) та обмін посвідок на постійне/тимчасове проживання, поданих громадянами РФ, до набуття чинності законом про врегулювання відносин за участю осіб, пов’язаних із державою-агресором.

Крім того, громадянам Росії відмовлятимуть у прийнятті нових заяв.

Водночас у постанові встановлено, що зазначені обмеження не поширюються на громадян Росії, які: є чоловіком чи дружиною громадянина України; дітьми або батьками громадян України; повнорідними братом чи сестрою, дідом чи бабою, онуком чи онукою громадян України; особами, які прослужили у Збройних силах України три та більше років; особами, які, відповідно до закону, прибули в Україну для працевлаштування.

У відомстві також зазначають, що громадяни РФ, які прибули в Україну з метою працевлаштування або з метою возз’єднання сім’ї, повинні протягом 30 днів з дня набрання чинності цією постановою звернутися до ДМС за обміном посвідки на тимчасове проживання, якщо строк звернення за її обміном настав у період з 24 лютого 2022 року до дня набуття чинності цією постановою.