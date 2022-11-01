Політика

Україна зупинила розгляд заяв громадян РФ щодо імміграції та посвідок на проживання

1 Листопада 2022 17:20
54
громадянство, дмс

Кабінет Міністрів на період дії воєнного стану зупинив розгляд територіальними органами Державної міграційної служби заяв громадян Росії про оформлення дозволу на імміграцію, оформлення та обмін посвідок на постійне чи тимчасове проживання.

Згідно з повідомленням Державної міграційної служби, рішення передбачає, що в період воєнного стану та протягом 30 днів від дня його припинення або скасування зупиняється розгляд територіальними органами/підрозділами Державної міграційної служби заяв про оформлення дозволу на імміграцію, оформлення (зокрема замість втрачених або викрадених) та обмін посвідок на постійне/тимчасове проживання, поданих громадянами РФ, до набуття чинності законом про врегулювання відносин за участю осіб, пов’язаних із державою-агресором.

Крім того, громадянам Росії відмовлятимуть у прийнятті нових заяв.

Водночас у постанові встановлено, що зазначені обмеження не поширюються на громадян Росії, які: є чоловіком чи дружиною громадянина України; дітьми або батьками громадян України; повнорідними братом чи сестрою, дідом чи бабою, онуком чи онукою громадян України; особами, які прослужили у Збройних силах України три та більше років; особами, які, відповідно до закону, прибули в Україну для працевлаштування.

У відомстві також зазначають, що громадяни РФ, які прибули в Україну з метою працевлаштування або з метою возз’єднання сім’ї, повинні протягом 30 днів з дня набрання чинності цією постановою звернутися до ДМС за обміном посвідки на тимчасове проживання, якщо строк звернення за її обміном настав у період з 24 лютого 2022 року до дня набуття чинності цією постановою.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
1 Листопада 2022 18:58
12

Близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України значно пошкоджено – Зеленський

1 Листопада 2022 19:48
1

Цього року Україна отримала від Заходу на оборону 41 млрд. євро
1 Листопада 2022 19:26
4

У Києві готові розгорнути 1000 пунктів обігріву
1 Листопада 2022 18:44
34

Російську окупаційну адміністрацію Херсона переміщено до Скадовська – Генштаб
1 Листопада 2022 17:51
14

В ООН підтвердили загибель 6430 мирних жителів у війні Росії в Україні

Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Одна з найкращих диверсійних операцій ГУР МО під час війни

Александр КИРШ

Цивилизация: проверка на вшивость 

Александр КИРШ

Китай теряет редчайшую возможность очень существенно увеличить свою территорию

Віталій ПОРТНИКОВ

Мощи князя Потемкина

Александр КИРШ

Исторический феномен: нашествие на коленях

Александр КИРШ

Народ и доллар: новая политика нового НБУ

усі думки