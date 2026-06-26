Громадянам Молдови спростили набуття українського громадянства

Кабінет Міністрів України розширив можливості для набуття українського громадянства у спрощеному порядку та додав до відповідного переліку Республіку Молдова.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За його словами, рішення ухвалили з ініціативи МЗС на засіданні уряду. Воно є черговим кроком у реалізації нової редакції Закону «Про громадянство України».

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Раніше нова процедура набуття громадянства України без відмови від наявного стала доступною для етнічних українців із країн ЄС, Великої Британії, Канади, США, Норвегії, Швейцарії та Ісландії.

Тепер цей правовий механізм відкрили і для громадян Республіки Молдова.

Сибіга наголосив, що включення Молдови до списку є не просто формальним розширенням географії, а логічним кроком у відносинах із країною, з якою Україна має спільний кордон і спільний шлях до Європейського Союзу.

Він також зазначив, що Молдова з перших днів повномасштабного вторгнення надає допомогу українським громадянам і підтримує Україну.

За словами глави МЗС, у Республіці Молдова живе велика та активна українська громада, а Україна зацікавлена в тому, щоб етнічні українці за кордоном мали більше умов і можливостей для зв’язку з Батьківщиною.

Окремо Сибіга заявив, що це рішення є відповіддю на спроби Росії дестабілізувати Молдову через маніпуляції з питанням громадянства для мешканців Придністровського регіону.

«На відміну від Росії, яка прагне дестабілізації та розширення війни, стратегічною метою України завжди був, є і буде мир, безпека та стабільність дружньої Молдови», — заявив міністр.