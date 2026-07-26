Кремль відреагував на можливе повітряне перемир’я між Україною та Росією

Українські та американські посадовці обговорювали можливе припинення повітряних атак як частину нової спроби відновити переговори з Росією. У Кремлі заявили, що поки вважають передчасними коментарі щодо такої пропозиції.

Про це пише Reuters із посиланням на українське джерело та заяву речника Кремля Дмитра Пєскова.

За даними співрозмовника агентства, Київ і Вашингтон обговорили ідею повітряного перемир’я, яку можуть представити Росії в межах нової дипломатичної ініціативи.

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У Кремлі кажуть, що нічого конкретного не отримували

Пєсков заявив, що Москва не знає, наскільки достовірні повідомлення про можливу угоду щодо припинення ударів із повітря.

«Ми не знаємо, наскільки достовірні ці повідомлення і звідки вони походять. Це газетні публікації, і не більше. Тому коментувати їх на цьому етапі передчасно», — сказав він.

Речник Кремля додав, що реакція Росії на будь-яку нову мирну ініціативу залежатиме від того, наскільки вона відповідатиме інтересам Москви.

«Ми чули заяви про те, що можливі якісь нові формули. Нам ще потрібно дізнатися про них більше», — заявив Пєсков.

Удари по Росії можуть вплинути на позицію Путіна

Українське джерело Reuters зазначило, що Київ і раніше звертався до Володимира Путіна з пропозиціями про припинення вогню, однак той їх відхиляв.

Водночас частина посадовців вважає, що економічний тиск на Росію через українські удари дронами та ракетами може змусити Кремль пом’якшити свою позицію.

Пєсков також підтвердив, що Москва зберігає канали діалогу з американськими переговорниками.

Російські посадовці очікують, що спецпредставники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер зможуть відвідати Москву, коли це дозволять їхні графіки.

Зеленський обговорив переговори з американськими представниками

Цього тижня президент Володимир Зеленський говорив із Віткоффом і Кушнером про перспективи відновлення переговорів із Росією.

У вівторок Зеленський має зустрітися у Вашингтоні з президентом США Дональдом Трампом.

Спроби США домовитися про мирну угоду останніми місяцями фактично зайшли в глухий кут, а частину дипломатичної уваги відвернула війна з Іраном.