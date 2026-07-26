У Чернігові внаслідок російського удару по супермаркету АТБ загинули двоє людей, серед них — 10-річна дитина. Ще четверо людей дістали поранення, одна з них перебуває у важкому стані.

Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Вдень російські війська атакували супермаркет АТБ у районі ЗАЗ. Раніше повідомлялося про падіння безпілотника на будівлю магазину.

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Спочатку було відомо про одного постраждалого, згодом кількість жертв зросла до двох загиблих і трьох поранених.

За останніми даними Брижинського, поранення дістали четверо людей. Стан одного з постраждалих оцінюється як важкий.

На місці удару працюють екстрені служби. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Раніше вранці ворожий безпілотник також влучив в одне з підприємств Чернігова. На місці виникла пожежа, однак тоді обійшлося без жертв серед людей.