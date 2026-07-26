У Харкові до 12 зросла кількість постраждалих після удару “Бандероллю”

Кількість постраждалих унаслідок удару «Бандероллю» по Слобідському району Харкова зросла до 12. Загинула 40-річна жінка, серед потерпілих — 10-річний хлопчик і 17-річна дівчина.

Про оновлені наслідки атаки повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Слобідському районі Харкова зруйновано будинок: серед постраждалих двоє дітей / Фото: Харківська ОВА

За його словами, 10-річного хлопчика з вибуховим пораненням госпіталізували. У 17-річної дівчини медики діагностували гостру реакцію на стрес, допомогу їй надали на місці.

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Також серед постраждалих — чоловіки віком 54, 85, 65 і 62 роки, а також жінки віком 45, 65, 53, 34, 75 і 42 роки. У 75-річної та 42-річної жінок, а також у 62-річного чоловіка діагностували гостру реакцію на стрес.

Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Що відомо про удар

Уранці 26 липня у Слобідському районі Харкова зафіксували влучання «Бандеролі» у приватний житловий будинок. Унаслідок атаки будинок було повністю зруйновано.

Спочатку влада повідомляла про одного загиблого та трьох поранених. Згодом кількість постраждалих зросла спочатку до шести, потім до дев’яти, а пізніше — до 12.

Також унаслідок атаки було пошкоджено понад десять приватних житлових будинків. На місці удару триває ліквідація наслідків, усі екстрені служби працюють у посиленому режимі.