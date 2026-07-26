Наслідки нічної атаки на Київ: троє постраждалих, пожежі у трьох районах

Унаслідок нічної атаки на Київ постраждали троє мешканців столиці. Пожежі та руйнування зафіксували у Деснянському, Шевченківському та Солом’янському районах.

Про це повідомили міський голова Віталій Кличко та Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У Києві після атаки горіли будівлі та автомобілі: є постраждалі / Фото: ДСНС

За словами Кличка, одного постраждалого медики госпіталізували. Ще двом надали допомогу амбулаторно.

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У Шевченківському районі уламки впали на 18-поверховий житловий будинок, де виникло загоряння на рівні сьомого-восьмого поверхів. Водночас у ДСНС повідомили про пожежу в чотириповерховій відселеній будівлі, яку рятувальники ліквідували.

У Солом’янському районі внаслідок падіння уламків спалахнула пожежа та сталася руйнація у нежитловій будівлі. Загоряння також ліквідували.

У Деснянському районі горіли складська будівля на площі 150 квадратних метрів, десять легкових автомобілів і одна вантажівка на парковці.

У ДСНС зазначили, що безпосередньо на місцях ліквідованих пожеж загиблих і постраждалих не виявили. Водночас міська влада повідомила про трьох травмованих унаслідок атаки на столицю.