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        Наслідки нічної атаки на Київ: троє постраждалих, пожежі у трьох районах

        Сергій Бордовський
        26 Липня 2026 09:20
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        Унаслідок нічної атаки на Київ постраждали троє мешканців столиці. Пожежі та руйнування зафіксували у Деснянському, Шевченківському та Солом’янському районах.

        Про це повідомили міський голова Віталій Кличко та Державна служба з надзвичайних ситуацій.

        У Києві після атаки горіли будівлі та автомобілі: є постраждалі / Фото: ДСНС

        За словами Кличка, одного постраждалого медики госпіталізували. Ще двом надали допомогу амбулаторно.

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        У Шевченківському районі уламки впали на 18-поверховий житловий будинок, де виникло загоряння на рівні сьомого-восьмого поверхів. Водночас у ДСНС повідомили про пожежу в чотириповерховій відселеній будівлі, яку рятувальники ліквідували.

        У Солом’янському районі внаслідок падіння уламків спалахнула пожежа та сталася руйнація у нежитловій будівлі. Загоряння також ліквідували.

        У Деснянському районі горіли складська будівля на площі 150 квадратних метрів, десять легкових автомобілів і одна вантажівка на парковці.

        У ДСНС зазначили, що безпосередньо на місцях ліквідованих пожеж загиблих і постраждалих не виявили. Водночас міська влада повідомила про трьох травмованих унаслідок атаки на столицю.


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