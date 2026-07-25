Британська армія отримає розвідувальні дрони AR5, які були випробувані в Україні

Велика Британія планує витратити до 400 млн фунтів стерлінгів на оснащення армії новими розвідувальними безпілотниками Tekever AR5. Дрони, які вже використовували Збройні сили України, замінять застарілі системи Watchkeeper.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії.

Початкове замовлення передбачає постачання шести безпілотників AR5. До 2029 року їхню кількість можуть збільшити до 24.

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Угода вартістю до 400 млн фунтів стерлінгів розрахована на десять років. Нові дрони мають замінити комплекси Watchkeeper, які перебувають на озброєнні британської армії з 2014 року та наближаються до завершення терміну експлуатації.

AR5 зможе нести до 50 кілограмів розвідувального обладнання, зокрема камер і сенсорів. Безпілотник також здатний довше перебувати в повітрі, ніж системи, які британська армія використовувала раніше.

Зібрані дронами дані передаватимуться командирам у режимі реального часу для захисту військових та ухвалення рішень на полі бою.

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг заявив, що AR5 пройшов перевірку в Україні та допоможе британським військовим протидіяти новим загрозам.

Безпілотники вироблятимуть на новому заводі компанії Tekever у Свіндоні. Контракт має підтримати та створити сотні робочих місць на британських підприємствах компанії.

За умови підписання контракту та отримання остаточних погоджень нові дрони почнуть надходити на озброєння вже цього року. Їх обслуговування передбачене щонайменше протягом п’яти років із можливістю продовження.