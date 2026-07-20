Новий прем’єр Британії призначив ексміністра оборони Гілі міністром фінансів

Новий прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем призначив колишнього міністра оборони Джона Гілі міністром фінансів. Раніше Гілі сприяв відставці Кіра Стармера, звинувативши його в недостатньому фінансуванні безпеки країни.

Про це повідомляє Reuters.

66-річному Гілі тепер доведеться шукати додаткові кошти на оборону, одночасно фінансуючи інші ключові сфери, зокрема охорону здоров’я та соціальне забезпечення.

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Гілі не вважали ймовірним кандидатом на ключову посаду міністра фінансів, однак у 2002–2007 роках він працював молодшим міністром у казначействі. Він входив до урядів трьох останніх прем’єр-міністрів від Лейбористської партії, починаючи з Тоні Блера, а також працював в опозиції під керівництвом двох інших лідерів. У 2002–2007 роках Гілі був молодшим міністром у казначействі за часів Гордона Брауна.

За словами обізнаних із рішенням співрозмовників, Гілі та Бернем мають схожі погляди на необхідність збереження економічної стабільності та стимулювання зростання через передачу повноважень регіонам, допомогу людям із витратами на життя і розвиток промислової бази Великої Британії.

На посаді міністра оборони Гілі протягом кількох місяців переконував Стармера та міністерство фінансів визначити шлях до збільшення оборонних витрат до 3% ВВП до 2030 року. Уряд зрештою заклав витрати на рівні 2,68% ВВП.

Несподівана відставка Гілі, який був відданим союзником Стармера та одним із найдосвідченіших членів уряду, стала серйозним ударом для тодішнього прем’єра. Менш ніж за два тижні Стармер оголосив про свою відставку. Гілі заявив, що Стармер був “нездатний”, а казначейство — “не готове” знайти кошти, необхідні для гарантування безпеки країни.

Призначення Гілі не спричинило значної реакції ринків, а перші оцінки аналітиків були позитивними.

“Гілі має досвід роботи в казначействі, і його призначення свідчить, що Бернем сприйматиме ринок облігацій як обмеження для свого радикалізму, а не просуватиме значні зміни, які могли б похитнути фіскальну позицію”, — заявив керівник відділу досліджень інструментів із фіксованою дохідністю Quilter Cheviot Річард Картер.